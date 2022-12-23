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蒲亭盼俄烏衝突迅速結束 美稱俄未展現確實有意止戰

2022/12/23 07:20
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，俄羅斯並未展現出真正有興趣結束在烏克蘭的戰爭。稍早俄國總統蒲亭表示，希望這場衝突能夠迅速解決。

法新社報導，2月24日下令入侵烏克蘭的蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，俄國致力於迅速結束在烏克蘭的衝突，而且戰鬥應儘速告終。

蒲亭告訴記者：「我們的目標是…結束這場衝突。我們正致力於此，且會繼續努力下去…所以我們將試圖確保一切結束，而且愈快愈好。」

布林肯隨後在一場記者會上說：「從根本上來說，俄國現在並未對進行有意義的外交和交涉來結束戰爭展現出興趣。」

他說，俄國可以透過撤兵立即結束這場戰爭，但在俄軍不撤退的情況下，「我們必須看到一些有意義的證據，證明俄國準備好實際磋商公正且持久的和平」。

俄國曾反覆表示對協商持開放態度，但烏克蘭及其盟邦懷疑這是俄國爭取時間的計謀。此前俄國遭遇一系列挫敗和撤軍，使得戰事走向有利於基輔（Kyiv）。（譯者：楊昭彥）1111223

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