中國COVID-19病例驟增 印度恢復機場抽檢措施

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（中央社記者林行健新德里24日專電）在中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例急劇增加、國際疫情依然緊繃之際，印度今起恢復對入境的國際旅客採取抽檢措施，若為陽性反應將被送到指定醫療機構隔離治療。

印度衛生部22日致函予民航部，要求所有國際機場隨機檢測2%的入境國際旅客，以降低新病毒株進入印度的機率，印度時間今天上午10時開始實施，費用由政府支付。

若乘客被驗出陽性反應，將被送到指定醫療機構隔離及治療；12歲以下孩童無需檢測，但若出現感染症狀，應自行就醫。

印度雖然在疫情爆發之初嚴重失控，甚至在2021年5月間達到平均每日新增40萬例的高峰，但得力於積極的疫苗政策以及群體免疫，如今疫情已大幅緩解。截至上午8時的24小時期間，全印度僅通報17例新增病例，無人因病死亡。

目前印度已不強制民眾出門戴口罩，且國際旅客入境前也不必上網站申報健康狀況，但印度衛生部建議，來訪旅客「最好」是已完成至少2劑疫苗接種。

另方面，印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）研發、號稱全球第一款的噴鼻式COVID-19疫苗，已獲印度衛生部批准作為加強劑使用，最快今天就會被加入疫苗預約網站的選單。

目前只有18歲以上民眾可以採用噴鼻式疫苗，分兩劑相隔4週進行。研發公司說，雖然它用起來相當方便，但初始階段仍將先由專業醫療人員代勞。（編輯：高照芬）1111224