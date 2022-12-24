荷蘭承諾提供820億挺烏克蘭 多數資金用於軍援

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荷蘭總理呂特（圖）23日說，荷蘭承諾在2023年提供25億歐元（約新台幣820億元）幫助飽受戰火蹂躪的烏克蘭，其中大部分資金指定用於軍事援助。（圖取自facebook.com/markrutte）

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（中央社海牙23日綜合外電報導）荷蘭今天承諾在2023年提供25億歐元（約新台幣820億元）幫助飽受戰火蹂躪的烏克蘭，其中大部分資金指定用於軍事援助。

法新社報導，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在海牙舉行的記者會上說：「將近20億元意在用於軍事支持。」

他說，剩下的部分將用於人道主義援助、重建基礎設施以及確保對俄羅斯的戰爭罪行究責。

荷蘭政府說：「這項捐助的確切用途取決於烏克蘭人民的需求，因此也取決於戰爭情勢。」

荷蘭政府表示，對於烏克蘭的重建支持，意在幫助重建當地醫院、住宅、能源和農業基礎設施，以及協助掃雷工作。

荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）上週說，自從俄羅斯在2月入侵烏克蘭以來，荷蘭已經向烏克蘭提供近10億歐元的軍事支持。

呂特今天稍早時推文表示：「只要俄羅斯繼續對烏克蘭發動戰爭，（荷蘭）就會提供包括軍事、人道主義和外交方面的援助。」

他推文說：「烏克蘭可以依靠荷蘭。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1111224