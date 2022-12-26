伊朗拘7名與英國有關聯人士 指控參與反政府示威

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（中央社杜拜25日綜合外電報導）根據伊朗官方媒體發出的聲明，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天以涉及震撼伊朗的反政府抗議活動為由，逮捕7名與英國有關聯的人，當中包括擁有英伊雙重國籍的人士。

路透社報導，聲明指出：「近期示威中與英國有關聯的7名主要領導人遭伊斯蘭革命衛隊的情報單位拘留，其中包括試圖離境的英伊雙重國籍人士。」

英國外交部表示，正在向伊朗當局就英國與伊朗雙重國籍人士在伊朗被捕的報導，尋求更多相關資訊。

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22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭到道德警察逮捕羈押後在9月16日死亡，自此抗議活動席捲伊朗，這是伊朗自1979年伊斯蘭革命推翻王室、實行政教合一的政治體制以來所遇到的最大挑戰。

伊朗過去也曾發生全國性示威活動，一次是從2017年持續到2018年初，另一次則是在2019年11月，但都無法與目前仍在進行中的抗議活動比擬，因為這場由婦女領導的示威浪潮涉及來自社會各階層的人，示威者在抗議活動中不斷高呼「女性、生命、自由」等口號。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1111226