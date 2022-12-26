柬埔寨瀕危淡水豚連3死 保育團體籲查非法捕魚

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（中央社金邊26日綜合外電報導）世界自然基金會（WWF）今天表示，柬埔寨近期有3頭健康的瀕危淡水豚伊洛瓦底江豚在間隔短短不到10天內死亡，顯示當地保育情況令人擔憂，有必要在棲地緊急強化執法。

美聯社報導，伊洛瓦底江豚（Irrawaddy dolphin，簡稱伊豚）又稱湄公河豚（Mekong River dolphin）。根據世界自然基金會的聲明，最新死亡的這頭伊豚據信是遭到一條違法釣線纏住而死亡，凸顯有必要加強執法來協助保護這個物種。

世界自然基金會指出，24日在柬埔寨東部桔井省（Kratie）的湄公河上漂著一頭死亡的雌性伊豚，年齡介於7至10歲，且生前健康情況良好。

世界自然基金會說，屍體檢查結果暗示，這頭長196公分、重93公斤的伊豚被釣線勾住後纏繞在一團釣線中。

世界自然基金會柬埔寨分部主任森提克（Seng Teak）在聲明中警告，若不立即採取行動，「近期在伊豚保護區增多的非法捕魚活動」恐怕會消滅柬埔寨的湄公河豚。聲明主張加緊強巡邏以保護保育區內剩餘的伊豚。

根據1997年首次普查，柬埔寨境內估計共有約200頭伊豚；但到了2020年，數量估計已減少至89頭。根據世界自然基金會的說法，當地今年又有11頭伊豚死亡，使得3年來累計死亡數量達29頭。

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伊洛瓦底江豚被國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature, IUCN）認定為瀕危物種。全球另有2條河川水域可發現伊豚蹤跡，分別是緬甸的伊洛瓦底江（Irrawaddy River）及印尼婆羅洲（Borneo）的馬哈坎河（Mahakam River）。

柬埔寨野生生物官員今年2月宣布，生活在湄公河較上游河段的一群伊豚，所知的最後一頭已經死亡，似乎是被一個漁網纏住造成。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1111226