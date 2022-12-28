更多編輯台推薦新聞：
當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫
國際

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300
首頁 / 國際

烏克蘭科技部長：擬開發戰鬥無人機攻擊來襲俄機

2022/12/28 21:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭科技部長費多羅夫表示，該國已採購約1400架無人機，大多用於偵查，並計畫開發戰鬥機型，以攻擊俄羅斯為入侵烏國而使用的自爆無人機。

費多羅夫（Mykhailo Fedorov）接受美聯社專訪時表示，俄烏戰爭是網路時代第一場重大戰爭。他指出，無人機以及諸如馬斯克（Elon Musk）星鏈（Starlink）的衛星網路系統，已改變這場戰爭的樣貌。

烏克蘭已經採購了Fly Eye等無人機，運用在情報蒐集和戰場上的監督偵查。

費多羅夫說：「我們現在已配備有偵查無人機，下一步是攻擊無人機。這包括自爆無人機以及可飛行3至10公里去攻擊目標的機型。」

他預測未來攻擊無人機還有更多的任務，但未進一步透露。

俄羅斯當局指控烏克蘭近幾週來出動無人機攻擊俄國軍事基地，其中包括26日那起。莫斯科表示，當天俄軍擊落一架接近恩格斯（Engels）軍事基地的無人機。恩格斯基地距離烏克蘭邊界600多公里。

俄國軍方表示，無人機殘骸造成3名軍事人員喪生。不過，沒有飛機受損。

恩格斯空軍基地停放了可搭載核子彈的Tu-95和Tu-160戰略轟炸機，這兩款轟炸機參與對烏克蘭的轟炸行動。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111228

#費多羅夫
#烏克蘭
#俄羅斯
費多羅夫
微軟再援烏32億元 明年免費供應雲端服務資料庫 馬斯克喊燒錢 美國防部傳考慮資助烏克蘭星鏈網路
俄烏戰爭
瑞士以山脈為堡壘 靠坑道網路保障國家安全 半導體支撐 科技產業園區年營業額首度突破5千億
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
反抗蒲亭非叛國 「自由俄羅斯」軍團為烏克蘭效力