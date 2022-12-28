尼坦雅胡與友黨達成協議 29日率以色列新政府就職

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（中央社耶路撒冷28日綜合外電報導）以色列候任總理尼坦雅胡與結盟政黨的發言人今天表示，雙方已敲定共組聯合政府的協議。這是尼坦雅胡為在政壇捲土重來以領導以國有史以來最右傾政府之一的最後行動。

路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的民族主義與宗教政黨集團上月贏得大選徹底勝利，如今在他所屬聯合黨（Likud）敲定剩餘的2項協議後，他可望在明天領導新任政府宣誓就職。

不過在他展開破紀錄的第6個總理任期之前，他就已設法要平息國內外對他旗下新任政府將侵害少數族群權利、傷害司法體系並加劇與巴勒斯坦人衝突的疑慮。

尼坦雅胡與支持屯墾者的「宗教錫安主義黨」（Religious Zionism）和極端正統「猶太教聯合黨」（UTJ）達成的聯合政府協議尚未正式公布，但其外洩條款、國會近來通過的法案及未來聯合政府成員過去數週發表的談話，都已招致普遍批評。

國會27日通過的法案最終將使宗教錫安主義黨可取得國防部第二部長一職，從而能對約旦河西岸占領區的猶太屯墾區擴大一事具有龐大權力，而這個占領區是巴勒斯坦人爭取建國的土地。

美國促成的以、巴和談在2014年崩潰，恢復和談似乎不可能，因為宗教錫安主義黨的某些黨員主張兼併約旦河西岸。以色列主張，依據聖經記載和史實，以國與這片土地有關係。

未來聯合政府的官員誓言將限制最高法院權力，發表反同性戀談話，並呼籲允許商店行號基於宗教理由拒絕對顧客提供服務，在在使得以國自由派人士和西方盟邦憂心。

尼坦雅胡在發表談話和接受國外媒體訪問時一再表示，他將捍衛公民權利，不會容許占以國少數的阿拉伯人或特殊性向人士受到任何傷害，並將追求和平。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111228