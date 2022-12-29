美恢復中國旅客篩檢 舊金山迎觀光客面臨防疫挑戰

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（中央社記者張欣瑜舊金山28日專電）美國宣布明年1月5日起恢復中國入境旅客篩檢，史丹佛大學醫學院教授王智弘認為，中國近期確診人數飆升、整體免疫力不足，舊金山醫院已呈現飽和，考量經貿觀光也須做好防範。

中國日前宣布明年1月8日起防疫降級且入境免集中隔離，只須提供登機前48小時核酸檢測陰性證明。一些移居加州灣區的中國民眾隨後在社群網站上留言表示等這一刻等了3年。

自疫情爆發後中國實施嚴格清零措施，如今放寬限制，除了想要返鄉的民眾感到興奮外，走向觀光復甦的舊金山準備迎接中國旅客之際，也面臨新一波防疫挑戰、喜憂參半。

疫情前中國是舊金山第2大觀光客來源國，僅次於加拿大；2019年，中國旅客在舊金山消費達10億美元（約新台幣307億），占整體觀光消費近1/10。不少當地旅遊業者期待觀光能盡速回溫。

不過中國防疫政策突然轉向也讓不少國家對其疫情控管感到憂心，繼日本、台灣、義大利，印度、南韓、馬來西亞等國之後，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天也宣布恢復中國入境旅客篩檢。

明年1月5日起，自中港澳入境美國的旅客必須出示搭機前2日內陰性證明，史丹佛大學醫學院教授、也是醫療預防及成果政策研究中心主任王智弘（Jason Wang）告訴中央社他對中國防疫的觀察，他說，中國資訊不透明，過去1至2個星期確診人數直線上升，「開放太快卻還沒做好準備」。

另外，中國研發的滅活疫苗，在香港和新加坡等地和其他疫苗做過比較，保護效力明顯較低，加上許多高齡者並未施打，導致中國整體免疫力不足，病毒變種的風險因此較高。

王智弘認為中國旅客一旦進到美國不用居家檢疫或隔離，美國要求中國旅客搭機之前篩檢是必要的防範措施。

灣區衛生官員近期不斷呼籲民眾須留意疫情再起，耶誕新年假期仍要保持警覺心。王智弘也提到舊金山現在因為COVID-19疫情、流感以及呼吸道融合病毒（RSV）都處於高峰，醫院病房已呈現飽和、醫療量能吃緊。面對中國疫情鬆綁後可能出現大量入境人潮，得謹慎因應新變種病毒的風險。（編輯：林憬屏）1111229