義大利對中國入境旅客強制採檢 籲歐盟各國跟進

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（中央社羅馬/布魯塞爾29日綜合外電報導）義大利今天敦促大致上沒有實體邊界的歐洲聯盟其他國家，對來自中國的入境旅客實施COVID-19強制性採檢。

義大利已對所有來自中國的入境旅客進行強制性採檢，但其他歐盟國家有的認為目前沒有必要這麼做，有的則還在觀望歐盟是否採取共同立場。

路透社報導，歐盟衛生官員於當地時間今天上午進行會商時，強調協調歐盟的應對之道至關重要，卻無法達成統一作法。

歐盟國家在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策上出現歧見早有前例。疫情剛爆發時，各國對於相關作法爭論不休，並且在採購安全設備上激烈競爭，直到後來才終於就集中採購疫苗達成一致。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在記者會中表示，義大利「期盼並且希望」其他歐盟國家跟羅馬一樣，對來自中國的所有入境旅客實施強制性採檢。

北京取消防疫限制後，中國的疫情規模以及官方數據不透明引發的疑慮，促使美國、日本等多個國家針對中國入境旅客實施新旅遊規定。

截至目前，義大利是對所有來自中國入境旅客進行強制性抗原拭子檢測的唯一歐盟國家，由於歐盟民眾可以在區內自由旅行，梅洛尼表示，如果其他國家沒有採取相同作法，義大利可能是做白工。

義大利米蘭的主要機場26日開始對從北京和上海入境旅客進行採檢，結果受測者約半數呈現陽性反應。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1111229