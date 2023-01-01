巴西總統當選人魯拉晤俄烏代表 呼籲兩國結束戰爭

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（中央社聖保羅31日綜合外電報導）巴西總統當選人魯拉預定明天正式就職，在上任前他於今天會見俄羅斯和烏克蘭代表，呼籲兩國結束戰爭。

路透社報導，將在元旦宣誓就職的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）發推文說，他分別會見了俄羅斯國會上議院議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）和烏克蘭副總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）。

根據左翼總統當選人魯拉分享的照片，馬維彥科和思維里登科分別代表自己的國家前來巴西參加魯拉的就職典禮，並與魯拉以及準外交部長維艾拉（Mauro Vieira）會面。

魯拉說，他告訴馬維彥科，巴西希望「和平到來，希望交戰雙方找到共同點，結束衝突」。莫斯科2月24日派兵入侵烏克蘭，引爆這場衝突。

魯拉表示，思維里登科給他一份關於烏克蘭情勢的報告。

魯拉表示：「在巴西，我們具有捍衛國家完整的傳統，我們將與任何可能實現和平的人對話。」魯拉本月稍早曾與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會談，討論兩國之間的關係。

魯拉預計在上任初期前往美國、中國和阿根廷訪問，而消息人士告訴路透社，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）最快可能在1月抵達首都巴西利亞會見魯拉。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120101