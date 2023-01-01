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頭巾革命逾百日 伊朗安全部隊成員遭到槍殺

2023/1/1 19:32
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（中央社德黑蘭1日綜合外電報導）艾米尼之死引發全國動亂100多天後，伊朗國營媒體伊朗通訊社今天報導，伊朗安全部隊一名成員在塞米羅姆市的抗議活動中遭到槍殺。

法新社報導，22歲的伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗女性穿著規定，遭到宗教警察羈押並於2022年9月16日死亡，從此之後伊朗一直受到抗議活動衝擊，但當局把抗議活動稱為「暴亂」。

伊朗通訊社（IRNA）報導：「1名巴斯杰（Basij）成員在塞米羅姆市（Semirom）遭到武裝犯罪分子殺害。」巴斯杰是與伊朗強大的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）有關聯的準軍事部隊。

伊朗通訊社說，抗議者昨晚聚集在伊斯法罕省（Isfahan）中部城市塞米羅姆市，該市位於首都德黑蘭以南約470公里。抗議者在塞米羅姆市的行政大樓和其他地點前集會。

報導中說：「安全部隊奉命前往塞米羅姆市以重建秩序，在某些情況下，與幾名暴徒發生衝突。」

伊朗官員說，在全國各地的動亂中，共有包括安全部隊成員在內的數百人被殺，另有數千人被捕。

德黑蘭當局指控敵對外國勢力和反對派團體煽動國內的動亂。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120101

#伊朗
#艾米尼
#巴斯杰
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