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英媒：倫敦當局將宣布伊朗革命衛隊為恐怖組織

2023/1/3 08:23
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（中央社倫敦2日綜合外電報導）英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天引述消息人士說法報導，英國預計將於數週內正式宣布伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）為恐怖團體。

報導提到，此舉獲得英國內政部安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）和內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）的支持。

路透社報導，伊朗革命衛隊先前以涉及反政府抗議為由，逮捕7名與英國有關聯的人士。

伊朗革命衛隊一旦被歸類為恐怖團體，將代表著隸屬這個單位、出席相關會議，以及在公開場合攜帶革命衛隊徽章等，都等同犯下刑事罪行。

英國內政部尚未立即針對報導置評。

22歲的庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）2022年9月疑似違反伊朗嚴格的女性穿著宗教規定，在首都德黑蘭遭到逮捕，卻在警方拘留期間喪生，此後伊朗陷入全國性示威動盪。

伊朗革命衛隊上週以涉入反政府抗議活動為由，逮捕7名與英國有關聯的人士。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）上個月28日敦促伊朗停止羈押雙重國籍人士，說德黑蘭當局不應利用這個手段取得「外交籌碼」。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120103

#伊朗革命衛隊
#英國
#伊朗
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