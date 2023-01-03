印度跨年悲劇 酒駕撞死女子拖行13公里引眾怒

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（中央社記者林行健新德里3日專電）印度首都德里元旦清晨發生疑似酒駕撞死人事件，受害女子被拖行13公里，被發現時幾乎全裸，引發眾怒。印度全國婦女委員會（NCW）已介入，要求警方徹查此案，嚴懲涉案者。

一名20歲女子在跨年當天參加朋友的生日派對，騎機車返家途中遭一輛轎車撞倒捲入車底拖行數小時，距離長達13公里。警方發現轎車時，駕駛與乘客均已逃逸，受害人幾乎全裸、難以辨認，引發外界猜疑。

轎車上5人稍後被警方循線抓獲，全是年輕男性，其中有人坦承飲酒，並說肇事當時知道撞到人，但否認侵犯，辯稱受害人身上衣物可能是在拖行時脫落。

根據「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，一名牛奶店老闆自稱1日清晨3時左右目擊肇事車輛經過他的店門口，驚見有人被卡在車底，於是乘機車尾隨，同時播打了數次電話報警。

牛奶店老闆說，尾隨期間他曾與2輛警車擦身而過，他攔下第3輛警車並告知情況，不料警方雖追上可疑轎車，但在與車上數人談話後即放行。

另一組警察大約在清晨4時發現被遺棄在路上的屍體。

全國婦女委員會已致函德里警察總長，要求對此案進行公平、迅速的調查，確認受害女子是否受到性侵。

事件在印度引發眾怒，媒體連日來密切追蹤進展。

德里副總督（Lieutenant Governor）薩克納（Vinai Kumar Saxena）1日在推特發文表示對此案深感羞恥；德里國家首都轄區首長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）也承諾會對受害人的家屬提供一切必要支援。

轎車上5人被控過失殺人及共謀等罪名，警方將依據驗屍結果追加其他告訴。

媒體報導，事發當時，被撞機車上載有另一名女性乘客，她僅受輕傷，但因擔心轎車上男子對她不利逃離現場。警方則說，這名乘客事發時是否在場或是否已被先送家，尚待釐清。（編輯：馮昭）1120103