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美國最高院推翻墮胎權後 FDA准藥局販售墮胎藥

2023/1/4 17:27（1/4 17:49 更新）
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美國食品暨藥物管理局（FDA）3日宣布，藥局可販售墮胎藥「美服培酮」。（路透社）
美國食品暨藥物管理局（FDA）3日宣布，藥局可販售墮胎藥「美服培酮」。（路透社）
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國衛生官員今天表示，美國零售藥局將獲准販售墮胎藥。這將是去年最高法院作出推翻聯邦憲法保障墮胎權的歷史性裁定後，顯著擴大墮胎途徑之舉。

法新社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）宣布的此一法規鬆綁代表終止妊娠藥物「美服培酮」（Mifepristone）將成為第一款獲准在墮胎合法州的藥局販售的墮胎藥，但仍需醫師開立處方箋才能購買。

這款墮胎藥過去只能透過少數網路藥局購買，或是透過合格醫師和診所取得。

自從保守派主導的最高法院去年6月作出推翻「羅訴韋德案」（Roe versus Wade）保障墮胎權的歷史性裁定以來，墮胎藥需求持續攀升。

婦女墮胎權受1973年「羅訴韋德案」保障長達半世紀之久。

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）樂見美國食品暨藥物管理局的上述決定。

反墮胎組織「SBA名單」（Susan B. Anthony List）主席丹寧費爾瑟（Marjorie Dannenfelser）則猛烈抨擊這項決定，並在聲明中表示：「拜登政府又一次證明，他們對墮胎產業利益的重視，勝於婦女安全和未出世孩子的性命。」（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1120104

#羅訴韋德案
#墮胎
#美國食品暨藥物管理局
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