日相岸田盼企業配合 實現加薪幅度高於通膨率

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天在新年記者會上宣示，「無論如何都要實現（勞工）加薪」，已呼籲企業界配合在今年春天勞資協商時，實現「高於通貨膨脹率的加薪」。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天前往三重縣伊勢市的伊勢神宮參拜後，在當地舉行新年記者會。

岸田宣示，要打造一個永續且差距小的強勁成長基礎，因此，「無論如何都要實現加薪」。

他說，在呼籲企業界配合於今年春天勞資協商實現「高於通貨膨脹率的加薪」的同時，日本政府也會以讓公部門勞工確保同樣加薪幅度作為目標。

日本2022年全年出生數可能跌破80萬人，岸田談到少子女化問題的對策時說，今年4月要上路的兒童家庭廳將進行系統性政策彙整，在預計6月制定政策基本方向前，提出朝向未來兒童預算倍增的大致框架。

岸田說，已指示少子化對策擔當大臣小倉將信，就強化包括給予兒童津貼在內的經濟協助等進行檢討。

岸田也提到日本今年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，將於5月舉辦廣島G7峰會，必須對包括烏克蘭情勢、疫情及暖化等全球性課題做出回應。

他說，由於俄羅斯的言行升高了對有關核武器的嚴重憂慮，他會從原子彈爆炸地廣島向全世界發出「朝實現無核武器世界邁進」的強烈訊息。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1120104