中國鬆綁邊境 李顯龍籲接種雙價疫苗防新變異株

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（中央社記者侯姿瑩新加坡7日專電）中國8日起解除入境隔離措施，並有序恢復中國公民出境旅遊。新加坡總理李顯龍今天表示，雖然星國從疫情中復甦，但包括中國在內等許多國家仍有疫情，呼籲民眾接種雙價疫苗。

中國去年12月初放棄動態清零後，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染人數大增，當局接著又宣布自今年1月8日解除入境隔離措施，並有序恢復中國公民出境旅遊。不少國家擔憂疫情擴散，包括美國、日本、英國、印度、韓國、台灣及義大利在內，已加強針對由中國入境旅客的邊境管制措施，以防新變異株。

綜合星媒報導，李顯龍今天出席一場活動時表示，雖然新加坡從疫情中復甦，但目前包括中國等許多國家仍有疫情。

他呼籲星國民眾接種最新的COVID-19疫苗，保護自己並讓新加坡疫情受到控制。他也透露自己在去年12月出訪歐洲前就接種了雙價疫苗，作為第4劑。

李顯龍表示，繼Omicron、XBB等變異株之後，如果有另一種新變異株來襲並對新加坡構成威脅，「若已達到最新的接種要求，就會比較安全」。

一些國家已加強針對由中國入境旅客的邊境管制措施，新加坡則是暫不調整。

新加坡衛生部日前指出，將維持目前由中國入境旅客的管制措施。衛生部正密切關注疫情發展，若有需要，「我們準備好隨時針對部分特定國家重啟邊境管制措施」。

據新加坡現行規定，尚未完整接種COVID-19疫苗的旅客必須在入境前接受檢測，完整接種者入境免隔離、免檢測。（編輯：周永捷）1120107