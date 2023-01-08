墨西哥市地鐵列車相撞 釀1死57傷

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墨西哥市7日發生兩列地鐵列車在隧道內相撞事故，造成1人喪生、57人受傷。（路透社）

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（中央社墨西哥市7日綜合外電報導）墨西哥市今天發生兩列地鐵列車在隧道內相撞事故，當局通報，事件造成1人喪生、57人受傷。

法新社報導，事故發生在由北至南貫穿全城的地鐵3號線，電視畫面顯示，受傷乘客在救護車內接受治療。

墨西哥市市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在事故現場發表簡短聲明指出：「有57人受傷，其中一些人是輕傷，無論情況如何都已送去醫院，有1人不幸喪生。」

薛恩鮑姆表示，碰撞地點在波特瑞羅（Potrero）和拉扎（La Raza）兩站之間，列車長受傷最嚴重。

墨西哥市地鐵於1969年啟用，全長226公里，有12條線、195個站。當局估計，2021年總共運載了8億3700萬名乘客。

不過，地鐵系統經常因維護不足而受批評。在幾次事故中，最嚴重的一次是2021年5月，當時地鐵一座橋梁倒塌，造成26人死亡，數十人受傷。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120108