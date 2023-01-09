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哈利王子出書受訪 否認指控王室成員是種族主義者

2023/1/9 19:46
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（中央社倫敦8日綜合外電報導）哈利王子今天說，他不認為英國王室成員詢問他和妻子梅根未出生嬰兒的膚色是「種族主義者」，但卻是一種「無意識的偏見」，他與梅根都沒說過王室成員是種族主義者。

哈利和梅根2021年接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）訪問時提及，一個他們未透露姓名的皇室成員反覆詢問兩人未出生的兒子亞契（Archie）的膚色。

哈利今天在英國獨立電視台（ITV）為宣傳其回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）而播出的採訪中，否認指責王室的種族主義。

哈利說：「不，我沒有。是英國媒體這樣說的。」他表示，梅根也沒有說王室成員是「種族主義者」。

哈利說，「在那個家庭生活過」的他將事件歸咎於「無意識的偏見」。

哈利說：「我的理解是因為我自己的經歷--種族主義和無意識偏見之間的區別，這兩者是不同的。」

哈利的妻子梅根是混血兒，她告訴歐普拉，哈利曾向她轉述過數度有人詢問他們孩子膚色會多深的談話細節。

歐普拉問，王室成員是否擔心嬰兒膚色會「太深」，梅根回答：「我沒辦法深究原因，但如果你做這種假設，我認為，感覺起來這是個很安全的假設。」

歐普拉的訪問促使白金漢宮（Buckingham Palace）罕見代表英國女王伊麗莎白二世發表聲明，稱「所提出的問題，尤其是種族問題，令人擔憂」。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1120109

#哈利
#梅根
#歐普拉
哈利
哈利王子：爆料是盼幫助英國王室並改變媒體 被指算計和卑鄙 哈利王子回憶錄飽受英媒批評
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