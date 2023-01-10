哈利控卡蜜拉為洗白名聲 洩漏王室秘密給媒體

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國哈利王子上節目宣傳即將出版的回憶錄「備胎」（Spare，暫譯），受訪時指控繼母卡蜜拉（Camilla）王后對媒體洩漏私密對話來洗刷自己的名聲。

美聯社報導，哈利在昨天和今天播出的訪談內容中指責有王室成員「與魔鬼為伍」，好讓小報的報導對他們有利，還特別指出卡蜜拉在長期與他的父親、現已成為國王的查爾斯三世（King Charles III）有染後，努力洗白自己在英國民眾心中的形象。

他告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「因為她在英國媒體圈中的關係，這使得她變得很危險。他們雙方都毫不掩飾想要交換資訊的意圖，加上一個基於階級制度建立的家庭，以及她當時即將成為王后，肯定會有人變成犧牲品。」

哈利上英國獨立電視台（ITV）、哥倫比亞廣播公司節目「60分鐘」（60 Minutes）及「早安美國」（Good Morning America）等節目，來宣傳明天將大規模發行的新書「備胎」。

哈利受訪時一再將困擾他與妻子梅根（Meghan）的麻煩歸咎於媒體，稱媒體報導使得他與哥哥威廉王子和大嫂凱特（Kate）之間出現嫌隙。

哈利告訴「早安美國」：「他們老是拿我們兩個做比較，拿凱特和梅根做比較。」

鑑於卡蜜拉在查爾斯與威廉和哈利的母親、已故黛安娜王妃（Princess Diana）婚姻破裂一事中所扮演的角色，有關卡蜜拉的指控顯得格外敏感。

卡蜜拉與查爾斯長期發展婚外情，黛安娜曾形容卡蜜拉是她與查爾斯婚姻中的第三者。雖然許多公眾人物起初閃避卡蜜拉，不過她廣泛從事慈善活動，為自己贏得粉絲，也因為幫助查爾斯變得看似不那麼沉悶古板，且更貼近現代英國而獲得肯定。

哈利在寫道關於父親2005年和卡蜜拉結婚一事時表示：「獲得一個繼母對我來說感覺很複雜，我認為她最近才犧牲我拿來做她的個人公關。」不過哈利表示，他仍希望父親快樂。

他說：「有趣的是，我甚至希望卡蜜拉快樂。如果她快樂，也許就不那麼危險？」

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哈利為這本回憶錄辯護，形容這本書是他受到他人「編造故事和曲解」多年之後，努力擁有「自己版本的故事」。他在接受「60分鐘」訪問時否認寫書是為了要傷害他的家人。

雖然哈利表示，他和父兄已經有一陣子沒有說話，他仍希望能與他們和解，但他告訴獨立電視台，「決定權在他們手上」。「他們絲毫沒有展現出半點和解的意願。」（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1120110