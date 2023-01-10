印尼7.6強震澳洲也有感 民宅學校受損至少一傷

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（中央社雅加達10日綜合外電報導）印尼和東帝汶外海深處今晨發生規模7.6強震，導致附近島嶼民宅和學校受損，居民驚慌逃出，已知至少一人受傷，連澳洲達爾文（Darwin）也感受到搖晃。

法新社報導，美國地質調查所（USGS）通報震央在印尼安汶島（Ambon）南方427公里，震源深度95公里。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）表示，帝汶島（Timor）、摩鹿加群島（Maluku Islands）和巴布亞（Papua）都有感，並且通報一些餘震規模5.5。

安汶一名印尼居民告訴法新社：「我當時在床上，感覺有點晃。我一醒來發現很多朋友也有感覺。」

印尼國家災害應變總署（BNPB）指出，塔寧巴群島（Tanimbar Islands）至少15棟民宅和2間學校受損。

總署表示，感受到最強烈的震動的是塔寧巴群島最大城鎮薩翁拉基（Saumlaki），當地人口約8000人。

總署發言人今天在聲明中說：「至於傷亡情況，當地災害機構通報有1人受傷。（在塔寧巴）感受到3到5秒強烈搖晃。」聲明還說：「民眾驚慌失措，嚇得奪門而出。」

印尼氣象氣候暨地球物理局起初警告可能發生海嘯，隨後解除警報。

遠在澳洲北領地（Northern Territory）首府達爾文也有感，至少1000人向澳大利亞地球科學中心（Geoscience Australia）通報感受到地牛翻身。

推特用戶@OreboundImages發文說：「剛剛達爾文這裡持續劇烈搖晃，看來北方發生相當嚴重的地震。」

還有其他達爾文居民說：「超級大！持續了好久，整個房子都在搖晃。」（譯者：盧映孜/核稿：何宏儒）1120110