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日本優衣庫等8400名員工將加薪 最高幅度約4成

2023/1/11 14:25
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（中央社東京11日綜合外電報導）經營成衣品牌「優衣庫」（UNIQLO）的日本迅銷公司（Fast Retailing）決定從今年3月起為國內約8400名員工加薪，年薪最高增幅可達約4成。

日本放送協會（NHK）報導，日本迅銷公司做此決定，也是基於物價上漲，以及爭取國際人才的考量。

根據日本迅銷公司聲明，加薪對象共約8400人，包括在總公司及旗下優衣庫等單位服務的國內員工，從3月開始加薪。

具體來說，新進員工起薪從原本的月薪25萬5000日圓（約新台幣5萬9000元），提高到30萬日圓（約新台幣7萬元）；進公司第1年到第2年就任的新人店長，月薪從原本的29萬日圓提高到39萬日圓。

日本迅銷公司2022年秋天已針對兼職及打工人員調高時薪約10%到30%不等；在引進現行制度後，這次是首度全面調薪。

日本內閣官房長官松野博一今天在記者會上說，對於相繼有報導提到企業積極調高薪資，要給予正面評價。

松野說，雖然加薪須由各企業評估給薪能力與勞方協商，獲勞資共識後來決定，「但政府期待最大限度加薪」。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1120111

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