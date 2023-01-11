泰國緝毒 意外起獲緬甸軍政府領導人成年子女資產

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（中央社曼谷11日綜合外電報導）根據官方紀錄和兩名熟知此事消息人士指出，泰國執法官員去年對遭控毒品販運和洗錢的緬甸大亨位在曼谷的公寓展開突襲搜索時，起獲緬甸軍政府領導人敏昂萊成年子女名下財產。

路透社報導，53歲的吞敏拉（Tun Min Latt）和3名泰國人遭控陰謀販運毒品和洗錢，去年9月在曼谷被捕，當局在行動中起獲敏昂萊（Min Aung Hlaing）女兒和兒子名下地契和銀行存摺。

知悉此事的3名消息人士去年曾告訴路透社，敏昂萊的親信吞敏拉有酒店、能源、採礦等產業的利益關聯，並且替軍方採購物資。敏昂萊2021年2月從民選政府手中奪權，公開照片可以看到兩人2019年曾在一項軍備展覽會同框。

吞敏拉目前遭到審前羈押，記者無法與他的律師取得聯繫。

據知悉此事的兩名消息人士指出，當局不會針對起獲的那些財產對敏昂萊兩名子女採取法律行動。泰國當局認為他們與針對吞敏拉進行的調查無關。

美國、加拿大都已對敏昂萊和他的兒女昂瞥宋（Aung Pyae Sone）、欽提瑞賽蒙（Khin Thiri Thet Mon）實施制裁。昂瞥宋、欽提瑞賽蒙都沒有回應路透社置評請求。美國認為，兩人的事業「直接受益於他們父親的權勢和邪惡影響力」。

相關文件曝光足以凸顯吞敏拉和敏昂萊家族關係密切。

社運團體緬甸正義（Justice for Myanmar）發言人表示，上述發現也意味著敏昂萊家族把財產藏在泰國，敦促泰國政府採取「緊急行動，禁止非法的緬甸軍政府及其成員與泰國銀行往來和取得房地產，並且將他們從緬甸人民竊取的資產予以凍結，藉以避免讓泰國變成緬甸戰犯避風港」。

泰國總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）拒絕評論此事，要路透社向執法機構查詢。但是有關機構沒有回應置評請求。

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警方表示，去年9月對曼谷拉瑪九百麗公寓（Belle Grand Rama 9）突襲搜索，扣押價值896萬美元的豪華汽車、手錶、名牌包等資產，以及23萬9091美元現金。

去年9月17日登載扣押資產的正式紀錄顯示，當局還起獲好幾份地契和一份登記在昂瞥宋名下2017年購置同棟大廈4房公寓的契約，以及欽提瑞賽蒙在泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）開設帳戶的數本存摺。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120111