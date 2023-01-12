巴基斯坦2少女失蹤 警方：離家出走欲赴韓國看BTS

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（中央社喀拉蚩11日綜合外電報導）巴基斯坦警方表示，警方已找到上週通報失蹤的2名青少女，她們試圖前往韓國旅行，希望見到韓國天團防彈少年團（BTS），最後在離家逾1200公里處被找到。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴基斯坦地方高級警司阿巴西（Abraiz Ali Abbasi）指出，巴國城市喀拉蚩（Karachi）喀蘭吉（Korangi）本月7日有2名青少女失蹤，兩人年齡分別是13及14歲。

據報導，阿巴西在影片聲明中指稱，警方在搜尋她們的住家時發現一本日記，上面寫著她們欲前往韓國見BTS的計畫。

他提及：「我們從她們的日記中，看到她們提到的火車時刻表，她們計畫與另一名朋友遠走高飛，之後我們對這名友人進行晤談。」

此外，阿巴西還說：「我們開始積極追尋她們，發現她們搭乘火車前往拉合爾市（Lahore），遭到當地警方拘留。」

BTS於2013年出道，是全球最受歡迎男團之一，在各國擁有大量粉絲，包括在巴基斯坦，粉絲族群跨越年齡與性別。

由於兵役等問題，BTS已宣布中斷團體活動，但是他們選擇「單飛不解散」，預計2025年再度合體。（譯者：陳正健）1120112