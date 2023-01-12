民調：近2成挺巴西示威者闖國會 魯拉支持率51%

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（中央社里約熱內盧11日綜合外電報導）根據數據公司Atlas Intelligence今天公布的民調結果，近2成巴西人表示，他們贊成前總統波索納洛的支持者日前闖入首都政府機關的行動，且巴西總統魯拉的支持率51%。

法新社報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者8日闖入位於首都巴西利亞的國會、總統府和最高法院大肆破壞，引發國際譴責聲浪。

根據Atlas Intelligence民調，對於「是否認同波索納洛支持者這種抗議行為」的問題，2200名受訪者中有18.4%回答認同；近76%不認同；5.8%沒有意見。

53%受訪者表示這種入侵行為「毫無道理」，而27.5%表示「部分有道理」；10.5%表示「完全有道理」。

根據這家總部位於聖保羅（Sao Paulo）的數據公司在這起暴動事件發生兩天後進行的民調顯示，超過一半的人表示，波索納洛應對這些震驚巴西許多人的行為負責。

這項民調誤差範圍為正負2個百分點。

路透社也報導，Atlas Intelligence今天公布的民調顯示，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）支持率51%，與他去年10月大選擊敗波索納洛時獲得的有效得票率一樣。

剛上任11天的魯拉政府仍在因應這起暴動事件的餘波。有人號召在今天晚間舉行新一波的反政府抗議活動。

這項Atlas Intelligence民調是8日暴動事件後首項大型民調，不贊同魯拉表現的比例為42%。

41.3%受訪者認為他的政府「好」或 「很棒」；38.4%認為「不好」或「糟糕」。 這項民調是在1月10日至11日在網路訪問2200人。

此外，路透社獨家報導說，知情人士表示，美國和巴西議員正在設法合作，調查波索納洛支持者大鬧首都的暴力抗議活動事件，並分享調查兩年前美國國會大廈遇襲事件的經驗。

最初的討論發生於兩國70多名議員簽署聯合聲明時，他們譴責「反民主」勢力試圖以政治暴力推翻他們國家最近的選舉。

根據其中一位知情人士說法，多位議員辦公室正在討論合作事宜，美國聯邦眾議員湯普森（Bennie Thompson）是其中之一。湯普森原是負責調查2021年美國國會大廈暴動案的眾議院「1月6日襲擊事件調查特別委員會」（Jan. 6th Select Committee）主席，這個委員會最近剛解散。

湯普森在一份書面聲明中說：「我對『1月6日襲擊事件調查特別委員會』的表現和最終報告非常引以為榮。若這是類似調查的範例，我將盡一切可能提供協助。」

另一位知情人士說，巴西參議院議長巴奇哥（Rodrigo Pacheco）也曾與美國駐巴西利亞最高外交官員討論這類交流的想法。

巴奇哥辦公室和美國駐巴西利亞大使館未立即回應置評請求。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天說，華府尚未收到巴西有關巴西利亞8日暴力情事的任何具體請求，但如果收到，華府將「迅速」回應。

另外，美國和巴西的74名聯邦議員今天發表聯合聲明，譴責華府和巴西利亞國會遇襲事件。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1120112