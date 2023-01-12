多國訪團稱中國鎮壓維族為反恐 世維會批唱和

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡12日專電）沙烏地與埃及等14國代表團日前訪新疆，率團學者稱鎮壓維吾爾人是北京在新疆打擊恐怖主義的一環。世界維吾爾代表大會批這番言論附和中國論述，流亡學者阿尤普則指訪團「粉飾」北京罪行。

在世界穆斯林社區理事會（The World Muslim Communities Council）安排下，巴林、埃及、沙烏地阿拉伯、突尼西亞、阿拉伯聯合大公國（UAE）及波士尼亞-赫塞哥維納等14國親政府神職人員及30名穆斯林學者於1月8日訪問新疆。

中國官媒發布的照片可見，訪團由阿聯學者努艾米（Ali Rashid al-Nuaimi）領軍，走訪新疆多處地點。

世界穆斯林社區理事會於阿聯成立，宗旨是支持身處在非穆斯林為主的國家的回教徒，保護他們不受種族歧視或種族清洗。根據理事會聲明，努艾米此行重申中國說法，也就是鎮壓維吾爾人是北京於新疆打擊恐怖主義的一環。

世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）主席多里坤．艾沙（Dolkun Isa）駁斥努艾米的說法，並表示中國常以打擊恐怖主義為由，將日常及合法的宗教行為定罪，例如蓄鬍、戴頭巾及持有古蘭經等。

多里坤．艾沙透過聲明指出，「令人憤慨的是，世界穆斯林社區理事會參與這次的宣傳訪問，現在又附和中國政府的說法」。

他說，世界穆斯林社區理事會背叛數百萬名在中國政府手中受苦受難的穆斯林兄弟姐妹，「直接違背自己的基本教條」。

中國政府被指控在新疆拘留逾100萬維吾爾人及其他穆斯林少數民族，對其施以酷刑，甚至種族滅絕。中國否認指控。

流亡維吾爾語言學者阿尤普（Abduweli Ayup）抨擊訪團此行為「粉飾」中國對新疆維吾爾人犯下的罪行。

來自伊斯蘭教聖地的沙烏地代表同行，讓阿尤普更是憤怒。波士尼亞學者參與也讓他相當失望。

阿尤普來自南疆大城喀什，他對獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）表示，當波士尼亞種族大屠殺發生時，「我記得喀什的維吾爾人為波士尼亞人籌募資金」。如今同一批穆斯林男女因為在中國履行信仰，而在集中營裡受到磨難。

訪團成員也包括埃及總統的宗教事務顧問阿查里（Usaama Al Azhari）及突尼西亞總理顧問薩拉赫丁（Mestaoui Mohamed Slaheddine）。

阿查里9日在接受媒體採訪時稱中國「如兄弟一般」，並說這次參訪「對於交流（打擊恐怖主義）的經驗至關重要」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

世界穆斯林社區理事會訪新疆的時機，落在外界傳出埃及、阿聯及沙烏地持續將維吾爾人遣送中國。

「國際特赦組織」（Amnesty International）去年4月呼籲沙烏地立即釋放4名維吾爾人，包括阿布拉（Buheliqiemu Abula）及她13歲的女兒。這對母女如果遣返中國，將面臨被送往高壓拘留營的風險。阿布拉的前夫如茲（Nuermaimaiti Ruze）2020年前往麥加朝聖後，也被沙烏地拘留。（編輯：韋樞）1120112