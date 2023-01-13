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IMF總裁：金融緊縮負面衝擊尚未到來 注意失業

2023/1/13 13:54
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天表示，各國尚未見到金融緊縮的全面衝擊；她警示各國央行在對抗通膨方面還有一段路要走。

包括美國聯邦準備理事會（Fed）在內的各國央行，已經多次調升利率以冷卻飆漲的物價，因此預期全球經濟成長在今年內將進一步走緩。

例如在美國，房地產等產業已舉步維艱，但勞動市場依然強勁，失業率較低。

喬治艾娃在一場有關世界經濟的簡報會中告訴媒體說：「只要民眾有工作，即使物價高漲，消費者也會花錢…但我們都知道，就失業而言，金融緊縮的負面衝擊尚未到來。」

她說：「通膨依然頑固，從這個意義上說，各國央行的工作還沒完。」

這意味各國央行可能需要繼續升息，並要在放緩需求和避免經濟陷入衰退之間保持平衡。

升息帶來風險，喬治艾娃強調，必須監控金融緊縮如何打擊勞動市場，並可能轉化為「勞資雙方更多的緊張關係」。

她警告說，迄今為止各國政府一直在迅速採行政策，讓消費者與能源和糧食價格飆漲之間有個緩衝，但這個政策空間正在「縮小」。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120113

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喬治艾娃
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