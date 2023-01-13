法國爭論是否規定學生穿制服 第一夫人表態支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎12日綜合外電報導）法國社會持續爭論是否應規定學生穿制服，極右派也正在國會力推強制全國學校統一穿制服的法案。法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）加入辯論，支持學生穿制服。

法新社報導，法國本土所有公立學校均未強制規定學生穿制服，現任教育部長恩迪亞耶（Pap Ndiaye）也反對制定相關法律。

法國政府正規劃把退休年齡從62歲延後到64歲，工會下週將發起大規模罷工，但法國媒體今天持續關注學生制服引發的爭論。

69歲的碧姬．馬克宏曾是高中戲劇教師。根據「巴黎人日報」（Le Parisien）昨天刊出的訪談，她說自己在學生時代穿過制服。

碧姬．馬克宏回答一名14歲女生的問題時說：「我在學生時期穿過制服，穿了15年的深藍短裙、深藍毛衣。我覺得不錯。」

她還表示：「穿制服抹去了差異，節省了時間。一早選擇要穿什麼衣服是很花時間的事，（買名牌衣服）也花錢。所以我贊成學生穿制服，但設計要簡約，又不會太沉悶。」

有7位民眾在這場訪談中與碧姬．馬克宏對話，他們談了許多議題，除了學校制服，還有性騷擾、帶手機上學、拼字問題和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）早餐喝的果汁。

歷史學者列李佛瑞（Claude Lelievre）說，穿制服的規定最早是在拿破崙（Napoleon）時代於法國中學實施。

有些公立學校一直到1960年代都還保留穿制服的規定，但在1968年5月的學生運動之後，這類措施大多已經取消。

如今，只有極少數學生需要穿制服，例如在軍事院校或一些私立學校。

在法國的海外領地，穿制服倒是比較常見。舉例來說，馬丁尼閣島（Martinique Island）約有1/3的公立學校規定要穿制服。

法國極右翼政黨「國民聯盟」（Rassemblement National）今天在國民議會提出7項法案，其中一項攸關學校制服。

國民議會議員瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）雖已卸下國民聯盟黨主席一職，但在黨內仍舉足輕重。

她主張，規定學生穿制服是抵抗「伊斯蘭教主義者」壓力的一種方法，也有助於終結學生「競相穿著更昂貴、更奢華、更流行服飾」的現象。

雖然右翼的「共和黨」（Les Republicains）應該會支持這項法案，但一般認為國民議會仍可能予以否決。

馬克宏率領的中間偏右「復興黨」（Renaissance）在這個議題上意見分歧，恩迪亞耶一再表態反對強制學生穿制服。他上週說，「我不想立法規定這一點」，況且學校已經有權自由決定是否穿制服了。

左派也堅決反對規定學生穿制服。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

極左派的「不屈法國」（La France Insoumise）國民議會議員寇比雅（Alexis Corbiere）今天說，真正的問題在於學生能否獲得優質教育，許多享有特權的家庭都已經把孩子送到私校就讀，「穿一樣的T恤、短裙解決不了問題」。

「歐洲生態綠黨」（EELV）國民議會議員羅梭（Sandrine Rousseau）也主張，制服無助於減少教育不平等問題。她在推特（Twitter）發文說：「必須大舉投資公立學校，給予教師應有的薪資。」（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1120113