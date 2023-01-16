印尼中資鎳礦公司暴動 工人破壞宿舍燒車釀2死

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（中央社記者李宗憲雅加達16日專電）中國江蘇德隆鎳業公司印尼廠上週末發生暴動，起因為員工要求提高薪資和更好的安全條件而爆發衝突，導致兩人死亡。當地媒體稱，有多輛汽車及近百間員工宿舍遭破壞、燒毀，71人被警方拘留。

中國江蘇德龍鎳業公司位於蘇拉威西島（Sulawesi）莫羅瓦利縣（Morowali）的一座鎳礦工廠14日爆發衝突，導致兩人死亡，至今仍是印尼媒體關注重點。從當地新聞畫面中可見，工廠多處著火，多輛汽機車被燒毀、工人四處逃竄，場面混亂。

中蘇拉威西警方發言人迪迪克（Didik Supranoto）今天向媒體表示，中國江蘇德龍鎳業公司在印尼的公司PT Gunbuster Nickel Indonesia（GNI）員工14日抗議示威，入夜後工人爆發衝突，造成各1名印尼人和中國人死亡，目前工廠已暫時停工，未說明何時復工。

印尼媒體多以「中國工人與印尼員工爆發衝突致2死」為標題報導稱，這次暴動起因為公司勞工要求更好的安全條件及薪資。警方表示，共拘留71人，今天將其中17人列為嫌犯。

據印尼羅盤報（Kompas）報導，北莫羅瓦利縣官員戴利斯（Delis Julkasson Hehi）昨天向印尼媒體表示，衝突原因是因外國工人受到攻擊，但未明確說明攻擊者為誰。他並駁斥暴動起因為印尼勞工受虐待的謠言。

GNI公司發布聲明表示，公司和警方正調查此事件，內容寫道：「公司與執法單位一起對這起事件進行深入且徹底的調查，其中包括其物品損害及人員死傷。」

印尼蘇拉威西島上有多個工業園區，中國媒體稱為「一帶一路」倡議「重點項目」，因而吸引不少中國工人赴當地工作。據印尼媒體報導，GNI公司是2021年開始在當地營運冶煉工廠，年產量180萬噸，總投資額為27億美元。

蘇拉威西德龍工業園區自2015年起分三期發展，分別位處省會甘達里（Kendari）和莫羅瓦利縣附近，牽頭者就是這次發生暴動的中國江蘇德龍鎳業公司，據估計此工業園區涉及約2萬名中國工人，牽涉40多家外包公司。

此工業園區過去曾被外國媒體揭發有剝削、毆打勞工及扣薪等情況。總部設在美國紐約的民間組織「中國勞工觀察」2022年初曾表示，自2020年6月起，已接觸超過100名來自印尼蘇拉威西中國工人的求助，他們時常面臨護照被沒收、被扣工資、超時工作、沒有節假日等問題，權益遭剝削的情況相當普遍。（編輯：韋樞）1120116