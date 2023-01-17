烏克蘭：俄以防空武器攻擊 顯見彈道飛彈將用罄

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（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）今天表示，俄羅斯正加速使用S-300、S-400防空飛彈攻擊地面目標，這顯示俄國的彈道飛彈庫存快要用完了。

路透社報導，伊納特引用烏克蘭情報部門資料說，俄羅斯剩下不到100枚現代化「伊斯坎德」（Iskander）彈道飛彈，只能改用彈藥充足的S-300、S-400防空飛彈。

英國國防部上個月表示，俄羅斯可能已經把SS-26伊斯坎德短程彈道飛彈大部分庫存用掉了。這款彈道飛彈可攜帶500公斤重的彈頭，射程最遠可達500公里。

在這場打了11個月、似乎暫時不會結束的戰爭中，武器庫存量對雙方來說，都是一項關鍵議題。

烏克蘭和俄羅斯都使用S-300防空飛彈，但俄羅斯的庫存量遠多於烏克蘭。

伊納特說，S-300飛彈能攻擊150公里外的地面目標，對烏克蘭造成威脅。

他說：「S-300飛彈是個威脅，我們當然沒辦法從西方國家獲得足夠的飛彈…在空中擊落每一枚S-300，我們得從發射據點摧毀它們。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120117