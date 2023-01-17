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百萬烏人遭遣送至俄 澤倫斯基籲歐安組織伸援手

2023/1/17 15:39
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（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基敦促歐洲安全暨合作組織（OSCE）為基輔所稱遭強行遣送至俄羅斯的烏克蘭人多做點事。美國國務院去年估計，約有90萬至160萬烏克蘭公民被強制遣送俄境。

路透社報導，2023年OSCE輪值主席、北馬其頓外交部長奧斯曼尼（Bujar Osmani）今天造訪基輔，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，兩人討論如何「讓歐安組織發揮作用」。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭及其盟國指責俄羅斯大規模驅逐烏克蘭人。

美國國務院去年估計，約有90萬至160萬烏克蘭公民，包括26萬孩童，被強制遣送至俄國境內。

澤倫斯基在每晚例行影片談話中說：「在我國人民從被占領的領土被遣送至俄國這方面，歐安組織能大幅提升關注度並做出相應行動。」

「至今沒有國際組織有能力進入我國囚犯在俄國被監禁的地方，這種情況必須改正。」

歐安組織是全球最大的區域安全組織，有57個成員國。（譯者：鄭詩韻/核稿：何宏儒）1120117

#澤倫斯基
#歐安組織
#俄羅斯
澤倫斯基
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