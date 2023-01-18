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烏克蘭稱去年遭2000多次網攻 官員：都是俄所為

2023/1/18 16:03
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（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭國家特別通訊及資訊保護局局長施戈爾（Yuriy Schygol）指控俄羅斯在2022年對烏克蘭發動了2000多起網路攻擊，還說今天這場記者會延遲登場的原因就是駭客攻擊。

路透社報導，施戈爾告訴記者，由於俄羅斯駭客攻擊，這場視訊會議被迫延後15分鐘，不過他沒有詳細說明或提供證據來佐證這番說法。

施戈爾說：「俄羅斯駭客所能做的就是將我們的簡報延後15分鐘。」

他在記者會中表示，烏克蘭在2022年遭受2194次網路攻擊，其中1655次發生在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭之後。

施戈爾告訴記者，烏國政府機構去年遭受557次網攻；他將大部分的攻擊歸咎莫斯科所為。

他說：「基本上所有為俄羅斯效力的駭客，大多甚至不隱藏他們的隸屬關係…他們都是由俄羅斯聯邦安全局（FSB）資助、正在服兵役或受雇於這些機構。」

莫斯科當局並未立即針對上述指控發表評論。（譯者：劉文瑜/核稿：楊昭彥）1120118

#施戈爾
#俄羅斯
#烏克蘭
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