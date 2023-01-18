日本2022年外國觀光客轉增 台灣排名第2

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本政府觀光局（JNTO）今天表示，2022年訪日外國觀光客總數推估值為383萬1900人，是2019年以來時隔3年再度轉增。以國家別來看，訪日人數前3名分別是韓國、台灣及美國。

讀賣新聞報導，受到日本政府大幅鬆綁邊境管控措施影響，日本政府觀光局推估2022年訪日外國觀光客增至383萬1900人，是史上最低紀錄2021年24萬5862人的約15.5倍，也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的2019年以來，時隔3年再度由減轉增。

不過，若跟2019年全年3188萬名訪日外國觀光客的高峰期相比，2022年僅回復到約一成水準。

日本政府觀光局同時公布2022年12月訪日外國觀光客人數為137萬人，是2021年12月的113.3倍，也是2020年2月以來，時隔2年10個月單月再次突破100萬人。

從訪日外國觀光客的國家或地區別來看，2022年韓國訪日人數以101萬2700人居冠、台灣以33萬1100人次之、美國以32萬3500人排名第3、越南以28萬4100人名列第4、香港以26萬9300人排第5名。

疫情前占整體訪日外國觀光客約3成的中國觀光客，2022年只有18萬9000人到訪，主要受到中國政府直到去年底才解禁的「清零政策」影響。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120118