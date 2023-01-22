糖尿病大作戰 新加坡強制包裝飲料貼營養分級標籤

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新加坡近年多管齊下進行「糖尿病大作戰」，最新措施包括強制所有當地販售的包裝飲料貼上營養分級標籤，圖為當地一家超市架上的盒裝果汁。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年1月22日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡22日專電）糖尿病是全球主要公共衛生問題之一，新加坡近年多管齊下進行「糖尿病大作戰」，最新措施包括強制所有當地販售的包裝飲料貼上營養分級標籤，依糖分、飽和脂肪含量分為A至D等級。

這項措施2022年12月30日正式上路，所有在新加坡銷售的包裝飲料及出於自動飲料機的飲品都需要貼有營養分級標籤（Nutri-Grade）。這包括預先裝入瓶罐、紙盒的飲料，以及出自汽水販賣機、自動咖啡機的飲料。

營養分級標籤依飲料含有的糖分及飽和脂肪，分為A、B、C、D等級。依規定，每100毫升含有超過5克的糖及1.2克飽和脂肪的飲料，屬於C級；含有10克以上的糖及超過2.8克的飽和脂肪，則屬於D級。

每100毫升含糖量低於1克、飽和脂肪少於0.7克的飲料，屬於A級。除了特定情況，D等級的飲料不得廣告宣傳。

高糖分攝取與肥胖、糖尿病風險息息相關，新加坡衛生部表示，新加坡人平均每日糖攝取量為12茶匙（60克），超過一半的糖攝取量來自飲料，其中，包裝飲料就占64%。

根據國際糖尿病聯盟（International Diabetes Federation）資料，2021年新加坡成人糖尿病盛行率為14.9%，比台灣（13.1%）、韓國（8.6%）都高。

飲料營養分級標籤制度是星政府致力減少民眾糖攝取量的做法之一。

新措施上路後，一名新加坡民眾接受中央社記者訪問時表示，對注意健康的人來說，能更方便選擇較健康的飲料，「相信會有一定成效」。

但她也不諱言，「很多新加坡人還是重視口腹之慾，好喝的還是照喝不誤」，以可樂為例，「很多朋友還是選擇original或classic，零卡或低糖好像比較健康，可是味道不好」。

也有民眾向當地媒體表示，自己會避開D等級的飲料，「現在大家很容易得到糖尿病，養成健康生活方式很重要」。

衛生部指出，自2019年宣布推行營養分級標籤制度以來，飲料製造商逐步為產品貼上標籤，重新調整配方並推出糖分、飽和脂肪含量較低的產品。屬於A、B等級這類較健康的飲料銷量逐漸上升，從2017年的37%增至2021年的71%。

除了包裝飲料，衛生部預計2023年底針對現泡飲料實施類似規定，包括深受星國民眾喜愛的珍珠奶茶等手搖飲。

新加坡衛生部長王乙康說，未來將要求販售鮮榨果汁、珍珠奶茶等現泡飲料業者在餐單上針對糖分、飽和脂肪含量較高的飲品，註明營養分級標籤。糖分、飽和脂肪含量最高的飲料也不得廣告宣傳。（編輯：郭中翰/黃自強）1120122

新加坡推動多項措施對抗糖尿病，包括強制所有當地販售的包裝飲料貼上營養分級標籤，依糖分、飽和脂肪含量分為A至D等級。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年1月22日