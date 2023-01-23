西班牙警破私菸工廠 烏克蘭難民擠狹小住處求生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬德里22日綜合外電報導）西班牙警方今天表示，他們破獲一個非法經營3間菸草工廠的犯罪集團，這些工廠僱用逃離俄烏衝突戰火的烏克蘭人，並讓這些難民在「擁擠」的住處生活。

法新社報導，西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）在聲明中說，這個犯罪集團據信走私了「大量」假菸，在西班牙和鄰國販售。

聲明還說，這些工廠分別坐落在北部的葡萄酒產區拉里奧哈（La Rioja）、南部的塞維亞（Seville）和東部的瓦倫西亞（Valencia），採用「先進技術」，每天可生產54萬包香菸。

警方說，這幫人僱用非法移居西班牙或合法進入該國尋求庇護的烏克蘭人。

聲明說，這些烏克蘭人住在廠內「擁擠的集裝箱房屋，不僅無法離開這些設施，工作時間也很長」。

聲明還說，這個犯罪集團的領袖「洗錢數目龐大」，在太陽海岸（Costa del Sol）高檔旅遊勝地馬貝雅（Marbella）「奢侈度日」。

在歐洲刑警組織（Europol）協助下，西班牙警方在全國各地展開突擊行動逮捕了27人，作為調查的一部分。

他們還繳獲10噸菸葉和350萬包香菸，總價值達3750萬歐元（約新台幣12億元）。

英國廣播公司（BBC）報導，據聯合國統計，俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，有近800萬烏克蘭人在歐洲登記為難民，其中超過16萬人在西班牙註冊。

歐洲議會（European Parliament）議員去年11月說，對烏克蘭人的勞動剝削正在急遽增加，稱處境急迫和語言障礙有時會讓難民不得不從事非正式和報酬過低的工作。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120123