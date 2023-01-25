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密件門擴大 美前副總統彭斯家中也發現機密資料

2023/1/25 09:33
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國國會高層今天指出，前副總統彭斯（Mike Pence）的律師上週在彭斯家中發現標註機密的文件，已將這些資料交給聯邦調查局（FBI）。

法新社報導，美國共和黨籍聯邦眾議院監督暨改革委員會（House Committee on Oversight and Reform）主席柯默（James Comer）在聲明中表示，彭斯「今天主動聯絡有關在他印第安納州家中發現機密文件的事」，還說彭斯已同意「完全配合」任何國會調查。

根據彭斯的律師說法，彭斯2021年卸任時，「少量」的文件被「無意中裝箱」並運回他在印第安納州的家中，上週發現後隨即讓律師通知國家檔案局（National Archives）。

目前還不清楚這些文件內容、敏感性或機密等級。

美國政壇近來「密件門」引發關注，總統拜登私人辦公室和宅邸也發現有機密資料。此外，前總統川普被控在FBI調查他宅邸發現有更大量政府機密時妨礙司法偵查。

柯默今天表示：「前副總統彭斯的透明度與拜登的白宮幕僚的行為形成鮮明對比，白宮幕僚持續對國會和美國人民隱瞞資訊。」不過柯默沒有提到川普的事。

美國有線電視新聞網（CNN）引述未具名消息來源報導，彭斯因「出於謹慎考量」而要求律師在他的宅邸搜尋，律師上週開始檢查存放在彭斯家中的4個箱子，發現「少量」標註機密的文件。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1120125

#彭斯
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