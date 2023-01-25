中國駭客下戰帖 韓12機構證實官網遭駭

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（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）韓國網路振興院（KISA）今天證實，韓國國內共12個學術機構網站遭中國駭客組織「曉騎營」攻擊，該組織還預告將入侵2000多個韓國政府機構網站。

韓國聯合新聞通訊社報導，韓國網路振興院今天證實，大韓建設政策研究院、國語學會、韓國考古學會等國內12個學術機構網站遭中國駭客攻擊，其中在22日遭網攻的大韓建設政策研究院官網目前仍顯示「無法連結網站」。

KISA表示，目前未發現網站異常動態，正持續監視這個駭客組織預告的網攻目標活動。韓國科學技術情報通信部長李宗昊24日也為此前往KISA網路侵害應對中心，緊急盤點相關應對措施。

韓國科技部表示，近期國際駭客組織預告網攻及國內各種竊取個資、勒索病毒攻擊屢見不鮮，須保持高度警戒。

以簡體字建立的「曉騎營」網站7日以「韓國行動」為題發文，表示將「針對韓國進行新一輪的行動，這次會長期造成數據洩漏」，並貼出100多名疑似為韓國官方研究院人員個資，預告針對韓國機構的長期網攻計畫。

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「朝鮮日報」報導，曉騎營預告將駭入2000多個韓國政府機關網站，KISA已將相關內容通報2.6萬多個企業資安負責人。該組織也聲稱已在春節期間入侵韓國70家教育相關機構網站，將公開取得的54GB數據。

推測為中國駭客組織對韓國公部門及企業的網路攻擊之前曾發生，在2017年韓國政府決定部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）後，中國駭客就曾發動對韓國的攻擊，造成韓國外交部網站無法正常連結。（編輯：郭中翰）1120125