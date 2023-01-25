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美國納稅人心在淌血 高中7000盞燈亮1年半無法關閉[影]

2023/1/25 16:04（1/25 16:35 更新）
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影片來源：NBC News

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國一所高中內的7000盞燈近1年半來日夜開著，沒人可以把它們關掉。這對於培養學生環保意識，也堪稱最差示範。

法新社報導，美國麻薩諸塞州的明尼喬格地區高中（Minnechaug Regional High School）自2021年8月發生電腦故障以來，照明系統一直無法關閉，如今可能終於有望解決問題。

學校財務人員歐斯本（Aaron Osborne）告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News）：「我們非常清楚，這會花掉納稅人一大筆錢。」他預估這個問題每月都燒掉數以千計美元。歐斯本說：「我們一直在想辦法解決問題。」

校內的學生報紙報導，一台關鍵的電腦伺服器無法修復，由於2012年安裝新系統的公司多次易手，維修工作受阻。全球供應鏈問題也導致無法立即取得必要零件。

NBC報導，為減少電力浪費，教師們決定拆掉教室中的部分燈泡。此外，更換零件終於送達，預定下月進行「軟體轉移」。

不過，要關掉這些燈將花費不少錢。相關人員表示，更換伺服器和照明設備的費用將在7萬5000美元到8萬美元（約新台幣230萬元到245萬元）之間。（譯者：盧映孜/核稿：施施）1120125

#美國
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#高中
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