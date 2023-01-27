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首頁 / 國際

中企涉嫌供衛星影像給俄瓦格納集團 美國祭制裁

2023/1/27 10:09
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）在美國國會議員推動對中國採取更強力行動之際，美國今天對一家中國公司實施制裁，因為這家公司涉嫌將烏克蘭衛星影像提供給俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）。

在白宮上週預告之後，財政部和國務院正式將瓦格納集團列為跨國犯罪組織，並宣布一連串行動。

法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中提到，新的制裁「將進一步限縮俄羅斯武裝其戰爭機器的能力，這部戰爭機器正發動戰爭侵略烏克蘭，造成無良的死亡和破壞」。

美國制裁目標包括中國的「長沙天儀空間科技研究院有限公司」（Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co.）；美國財政部表示，這家公司提供烏克蘭的衛星影像給瓦格納集團。

美國財政部在聲明中說，「蒐集這些衛星影像是為了讓瓦格納集團在烏克蘭展開作戰行動」；聲明也宣布對長沙天儀空間科技研究院有限公司設在盧森堡的子公司實施制裁。

中國是俄羅斯的盟國，但美國大力宣傳中方並未力挺俄烏戰爭，也拒絕提供武器給俄羅斯。

不過，美國官員一直擔心中國民營企業的行動，國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）在聯邦參議院今天的聽證會中說：「當我們看見他們的公司違反制裁時，會告訴他們要注意。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120127

#美國
#瓦格納集團
#美國財政部
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