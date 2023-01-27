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拜登拔擢前防疫協調官齊安茲接任白宮幕僚長

2023/1/27 23:31
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統拜登今天任命前白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）為白宮幕僚長。拜登可能要準備競選連任，這個職位是他政府中最重大要職之一。

法新社報導，齊安茲將取代在拜登上任前兩年擔任幕僚長的克蘭（Ron Klain）。拜登投身華盛頓政壇數十年，由參議員成為副總統，2020年大選擊敗前總統川普成為總統，克蘭這些年一直在旁輔佐，他離職後，80高齡的拜登將少掉一位最親近和最信任的助理。

白宮幕僚長的工作繁雜，由掌管哪些人可以見到總統，以至設定總統的施政議題，還有與政壇權力要角溝通，而且要處理各種危機以及為總統獻策。

拜登上台後，齊安茲負責監督對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，他被視為老練的技術官僚，不像克蘭一般與政界關係深厚，但將把目標放在貫徹先前立法上獲得的勝利成果。

拜登尚未宣告將競選連任，但外界廣泛預期他會再參選，有可能在2024年大選再度與川普對陣。（譯者：林治平）1120127

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