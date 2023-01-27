川普屢對趙小蘭種族主義攻擊 恐傷共和黨亞裔選票

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國共和黨目前主要總統參選人前總統川普，近月對聯邦參院共和黨領袖麥康奈之妻、曾在他內閣擔任運輸部長的趙小蘭發動連串種族歧視攻擊，同黨議員擔憂恐影響亞裔選民支持。

美國新聞網站Politico報導，川普（Donald Trump）近來至少有6次在他的社群媒體平台「真相社群」（Truth Social）批評麥康奈（Mitch McConnell）的領導，並暗示趙小蘭（Elaine Chao）與中國的關聯使得麥康奈有利益衝突問題。

川普後來甚至特別針對趙小蘭發言攻擊，用Coco Chow的稱呼貶低她，還說她是麥康奈的「愛中國妻子」。

趙小蘭也罕見做出回應，她在提供給Politico的聲明中說：「當我年輕時，有些人刻意拼錯或讀錯我的名字。亞裔美國人曾經如此努力，為了下一代而改變這種經驗。他（川普）似乎不了解這點，而這正十足說明他是怎樣的人。」

趙小蘭的反應，暗示川普的反亞裔言論引發的不安感已經達到新的程度，尤其鑒於近期美國發生幾場鎖定亞裔民眾的重大槍擊案。

趙小蘭在台灣出生，兒時隨父母移民美國。她從哈佛商學院（Harvard Business School）畢業後，曾在數位共和黨總統的內閣任職，包括在前總統小布希（George W. Bush）任內執掌勞工部，成為美國首位亞裔女性部長。

趙小蘭的父親趙錫城創辦大型海運企業福茂集團（Foremost Group），總部設在美國紐約，她也因為家族的航運事業而受到檢視。

根據美國運輸部督察長在川普卸任後發布的調查報告，當中並未正式發現趙小蘭有任何違反公職倫理行為，但仍詳述數個例子顯示趙小蘭的辦公室處理了與她家族的企業有關的業務。

川普的發言人、同為亞裔美國人的史帝芬．張（Steven Cheung）透過聲明表示，川普對趙小蘭的批評是針對她家族可能的財務利益衝突，而不是她的種族。

他說：「真正令人關切的是，她的家族與共產中國令人深感憂慮的密切關係。這破壞了美國的經濟與國家安全。」

然而，除了川普的核心圈人士，幾乎所有其他人都不會否認他有關趙小蘭的貼文是種族歧視。曾在川普政府擔任官員、後轉為批評他的法拉（Alyssa Farah）表示：「正當亞裔美國人族群成為威脅與騷擾的對象，川普屢次對趙小蘭進行種族歧視攻擊，...在這樣的時刻格外可鄙。」

川普最近的一次攻擊，是有關美國總統拜登（Joe Biden）將機密文件帶到他先前卸任副總統後位於華府中國城一帶的辦公室，川普暗示趙小蘭可能要負責。但時值美國發生連串鎖定亞裔美國人社區的槍擊案，整體而言亞裔美國人面臨的暴力威脅也正在升高。

儘管對抗中國崛起，已成為少數獲得共和民主兩黨共識支持的議題；但美國國會議員擔憂，反中態度可能造成亞裔人士遭到暴力對待的情況更嚴重。

一些共和黨人表示，川普一再且針對個人的攻擊，尤其傷害到共和黨進一步爭取亞裔選民支持的努力。

美國亞裔選民通常偏支持民主黨，但共和黨已經投資數以百萬計美元，努力在加州、德州、內華達州和亞利桑那州吸引亞裔選民。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120127