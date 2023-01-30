烏駐印度外交官：烏克蘭人不會放棄自由

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（中央社記者林行健新德里30日專電）烏克蘭駐印度大使館日前舉行圓桌研討會，烏克蘭外交官強調烏克蘭人不會放棄自由；一名與會印度學者則認為，結束俄烏戰爭的唯一辦法就是擊敗俄羅斯，愈早擊敗俄羅斯，戰爭就愈早結束。

這場題為「與烏克蘭的對話」圓桌研討會，25日在德里舉辦，旨在讓南方世界（Global South）瞭解俄羅斯軍事侵略烏克蘭的歷史脈絡。

南方世界在地理上涵蓋非洲、拉丁美洲、加勒比海、太平洋島嶼以及日韓以外的亞洲，在概念上泛指「開發中國家」；印度政府去年剛接任20國集團（G20）輪值主席，強調將為南方世界發聲。

研討會以實體加視訊方式舉行，邀請印度旅烏學者高許（Mridula Ghosh）、旅英烏克蘭社會人類學家畢里亞夫斯基（Anastasia Piliavsky）、印度學者漢斯曼（Rohini Hensman）以視訊方式主講，尼泊爾、斯里蘭卡的非政府組織代表視訊與談，駐印度代表處副參事趙向群也到場聆聽。

烏克蘭大使館臨時代辦柯諾瓦洛夫（Ivan Konovalov）開幕致詞時強調，俄烏戰爭並非外界認為的俄羅斯與西方國家之間的地緣政治戰爭，而是烏克蘭人捍衛自由之戰，「烏克蘭人不會放棄自由。」

漢斯曼對於專制政權支持俄羅斯侵犯烏克蘭不感意外，說明這是因為有一派反帝國主義者信奉新史達林主義，另一派則是逢西方必反。

她認為，除非俄羅斯在戰事中被擊垮，否則俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不會停止侵犯烏克蘭，終結這場戰爭的唯一方法是讓俄羅斯戰敗，俄羅斯愈早戰敗，戰爭就愈早結束。

畢里亞夫斯基強調，烏克蘭於1994年簽署布達佩斯備忘錄（Budapest Memorandum），把核子武器移交給俄羅斯，顯示烏克蘭不會選擇戰爭，也沒有攻擊過其他國家，相反地，自2014年俄羅斯侵略頓巴斯（Donbass）以來，烏克蘭已犧牲14萬士兵。

她也在問答階段呼籲印度政府拋開短期利益而著眼普世價值，在俄烏戰爭之間勇敢表態，不論是挺烏還是挺俄，如此才可能在國際上成為具有影響力的大國。

高許則是在基輔一座大學內參加視訊，以確保過程中不會斷訊，在發表談話前不久，背景才剛傳出基輔的空襲警報。

她感慨，外界常以俄羅斯的視角或是在俄羅斯的框架下研究烏克蘭，事實上烏克蘭是擁有主權的民主國家，並在讚揚烏克蘭人韌性的同時，也呼籲全球中等規模國家組成聯盟，共同捍衛民主與自由。 （編輯：韋樞）1120130