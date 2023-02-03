美民主黨眾議員反猶言論惹議 遭逐出外交委員會

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國共和黨主導的聯邦眾議院今天以218票支持、211票反對的結果，決定將民主黨籍穆斯林議員歐瑪（Ilhan Omar）逐出外交事務委員會；她曾發表「反猶太」言論，引發廣泛譴責。

路透社報導，歐瑪以難民身分自索馬利亞來到美國，是目前唯一出生於非洲的國會議員，也是眾院唯一的女性穆斯林議員。她原本有望成為眾院外交事務委員會非洲、全球健康暨全球人權小組委員會（Subcommittee on Africa, Global Health, and Global Human Rights）的民主黨籍首席議員。

投票結果出爐不久，眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）做出反擊，宣布他打算指派歐瑪擔任眾院預算委員會（House Budget Committee）一員，「她將在那裡捍衛民主價值，抵抗右翼極端主義」。

共和黨人說，他們希望歐瑪離開外交委員會的原因之一，是她2019年在一則推文中寫道：「寶貝，這全都和班傑明（Benjamins）有關。」

由於100美元紙鈔上印有美國發明家班傑明．富蘭克林（Benjamin Franklin）肖像，因此「班傑明」成了百元美鈔的代稱。歐瑪上述言論暗示美國政壇的以色列支持者是受到金錢驅使，而非基於原則。但她後來為此道了歉。

民主黨人2年前控制眾院時，也曾基於爭議性言論，將共和黨籍議員葛林（Marjorie Taylor Greene）及戈薩（Paul Gosar）逐出他們所屬的委員會。

共和黨去年11月期中選舉拿下眾院多數席位，一甩長期劣勢，因此這次由眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）主導的除名投票，也被民主黨人視為報復行為。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120203