美國學者：避免台海戰事 日本應迅速行動

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（中央社記者張欣瑜舊金山2日專電）美國學者梅惠琳撰文表示，日本面對台灣海峽可能爆發衝突，應該在協防台灣上清楚表態，迅速採取更多的行動以避免戰事發生，過度的戰略模糊會適得其反。

梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）是史丹佛大學弗利曼斯伯格里國際研究所（Freeman Spogli Institute for International Studies）中國軍事安全政策專家，她1月訪問日本，撰文評論此行收穫，「華盛頓郵報」本月2日刊登她的文章。

美國總統拜登（Joe Biden）和日本首相岸田文雄近日強調台海穩定的重要性，梅惠琳指出國際加強嚇阻的手段恐怕緩不濟急：諸如打造台灣自我防衛能力、美國於區域的軍事部署、以及創造經濟韌性以達到對中國採取嚴厲制裁的可行性，這些行動「在2030年前都無法取得成果」。

梅惠琳認為日本對協防台灣的立場和行動至關重要，她分析有三點原因；第一，儘管美國擴大在菲律賓的基地建設，少了日本，美國在台海戰爭中依舊處於劣勢。美日組成的聯合艦隊，航空母艦、巡洋艦和驅逐艦的數量將超過中國人民解放軍軍艦數量3倍。

其次，日本的參與可使美國在作戰上更具地理位置優勢，日本基地若能加入運作，兩國可聯合作戰的地點將擴增一倍以上。日本西南方的琉球群島比中國更靠近台灣，以日本沖繩縣與那國島來看，它距離台灣東海岸僅70英里（約113公里），從這些基地來防禦台灣，更有利於同盟國對抗入侵部隊。

最後，日本是防禦台灣的第一道防線，梅惠琳舉例，日本的潛艦可以在2天內抵達台灣海峽，但美國潛艦從夏威夷出發需要一星期、從聖地牙哥出發所需時間會更長。

梅惠琳表示日本能在軍事行動上做出重大貢獻，前提是日本要依照計畫購買魚雷和長程飛彈等武器，也必須願意追擊中國入侵部隊。她認為日本提高國防預算，正朝正確方向發展，她和日本官員談話時，對方也表示若中國攻擊沖繩縣的美國空軍嘉手納基地（Kadena Air Base），日本會反擊。

然而，梅惠琳認為，日本出於自我防衛擴增軍力，也就是憂心台海軍事活動危及其西南地區島嶼安全，但在對抗中國入侵台灣上的準備相對薄弱。

她認為適當的戰略模糊的確有其意義，但過度的戰略模糊會招致反效果。

她表示，日本應該明確表明防衛台灣的意願，如此其提升軍事能力才會對中國產生嚇阻力、也才能對亞洲區域和平穩定做出貢獻。梅惠琳說：「如果我們從烏克蘭戰爭中學到了什麼，那便是嚇阻的代價很高，但戰爭的結果更慘痛。」（編輯：郭中翰）1120203