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艾米尼之死激發民怨 伊朗前政治領袖相繼籲改革

2023/2/6 12:09
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（中央社德黑蘭5日綜合外電報導）伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）去年因違反服裝規定被捕，在拘留期間喪命，引發全國示威，前總統哈塔米和前總理墨沙維相繼呼籲政治改革。

法新社報導，在伊朗紀念1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）發生44週年之際，反對派指標人物墨沙維（Mir Hossein Mousavi）昨天說，政治體系正面臨正當性危機，需要「徹底改變」。

墨沙維在一份發表於當地媒體的聲明中說：「伊朗和伊朗人民需要且已準備好徹底改變，改變要點已由純粹的『女性、生命、自由』運動勾勒出來。」在艾米尼去年9月16日喪命後引發的大規模示威中，抗議群眾呼喊的主要口號就是「女性、生命、自由」。

改革運動領導人哈塔米（Mohammad Khatami）今天也在聲明中說：「現在很明顯的就是隨處可見的不滿。」

哈塔米表示，他希望利用「民間非暴力方式」，能「迫使政府體系改變做法，並接受改革」。

艾米尼過世前3天，因違反女性服裝儀容規定，遭宗教警察逮捕。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120206

#艾米尼
#墨沙維
#哈塔米
艾米尼
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