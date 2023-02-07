科技股續弱衝擊投資表現 軟銀第3季淨損1775億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）日本軟銀集團今天公布財報指出，去年第3季淨虧損59億美元（約新台幣1775億元），相較之下，前年同期淨利2.19億美元，主要因投資組合中科技股續弱，造成巨額虧損。

法新社報導，軟銀集團（SoftBank Group）表示，旗下投資部門2支願景基金（Vision Fund）光是去年10月至12月，虧損就高達近50億美元，「因投資組合中大多數上市企業股價下跌」。

軟銀投入巨額賭注，在全球尋找並扶植研發熱門科技的新創公司，導致其獲利易受到變幻莫測的市場影響，旗下願景基金已連續4季出現虧損。

軟體銀行集團執行長孫正義過去常為自己重金押注高科技企業和新創公司的戰略辯護，堅稱這種做法將帶來重大獲利，遠遠超出可能的虧損。

不過，軟銀集團虧損連連也令他的策略備受審視，因此孫正義將不再親自公布財報，今天改由軟銀財務長後藤芳光主持發布，並解釋因投資餐飲外送新創企業DoorDash這類公司所造成的虧損。

後藤說：「我們要是知道（股價）何時反彈，就能夠賺一大筆錢，但坦白說，我們並不知道。」（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1120207