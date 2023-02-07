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小馬可仕將訪日 預計擴大國防合作並獲日方投資

2023/2/7 19:52
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（中央社記者陳妍君馬尼拉7日專電）菲律賓總統小馬可仕明天將啟程訪日本，預計菲日將擴大國防合作，因此備受關注。小馬可仕此行可望獲1500億披索（約新台幣831.53億元）投資承諾，在菲國創造8000個工作機會。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）預定明天起至12日赴日本工作訪問。

菲律賓與美國2日宣布，美軍新增4處菲國據點建設權限。外界預期，馬尼拉將更緊密融入美澳日聯盟等區域安全架構，小馬可仕本次訪日也受到關注。

菲律賓駐日大使阿巴諾（Mylene Garcia-Albano）今天接受ABS-CBN新聞台訪問表示，小馬可仕訪日期間，兩國將簽署多份意向書和協議，以「大幅擴大日本（在菲律賓）的投資」。

阿巴諾說，小馬可仕將向數百名日本頂尖企業家發表演說，還將會見電子、半導體等製造商高層管理人員。

菲律賓外交部1日表示，菲日兩國將簽署7項雙邊協議，涵蓋基礎建設、國防、農業及資通訊科技等合作。

菲國外交部助理部長殷比瑞（Nathaniel Imperial）說，小馬可仕此行尋求推動菲日戰略夥伴關係各面向的潛力最大化，並促進更緊密的國防、安全、政治、經濟和人民間聯繫。

小馬可仕此行是他去年6月底就職以來首次訪日。

菲日外交及國防部長去年首度召開「2加2會談」後，菲國軍方和日方國防合作逐步升級。兩國正協商簽署「軍隊互訪協定」（VFA）；協定簽署後，日本自衛隊將可在菲律賓領土演習。

今年以來，小馬可仕已2度出訪，包括赴北京國是訪問及赴瑞士出席世界經濟論壇（WEF）。訪中期間，馬尼拉獲中方228億美元（約新台幣6862億元）投資承諾。

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）1月下旬說，若雙方日程允許，小馬可仕4月可能赴美，與美國總統拜登會面。（編輯：張芷瑄）1120207

#小馬可仕
#菲律賓
#阿巴諾
小馬可仕
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