更多編輯台推薦新聞：
土耳其賑災捐款資訊看這篇 台灣政府援款增至200萬美元
政治

土耳其賑災捐款資訊看這篇 台灣政府援款增至200萬美元

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD
娛樂

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

進口增加 美2022年貿易赤字創新高

2023/2/8 13:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國政府今天公布的數據顯示，受到進口激增和支出強勁影響，儘管12月赤字擴大低於預期，但2022年全年貿易逆差創下空前紀錄。

法新社報導，商務部數據顯示，2022年貿易逆差比2021年再擴大1030億美元，來到9481億美元，這是因為從原油到藥品與居家用品等消費品的進口激增。

根據美國政府數據，這是1960年以來的最大赤字。

分析師指出，貿易一直是過去1年國內生產毛額（GDP）成長的浮動因子，在2022年的前幾個月使GDP成長陷入停滯，但後來又提供了推動力。

商務部表示，12月貿易逆差擴大64億美元至674億美元。

美國去年11月到12月進口增加42億美元，達到3176億美元，原因是手機和其他居家用品以及汽車等消費品的支出增加；12月出口下滑22億美元，來到2502億美元，受工業供應物料等出口減少所累。

美國2022年與中國的貿易逆差擴增294億美元，來到3829億美元。2022年也是美國自2019年以來從歐洲聯盟（EU）進口的貨品首度多於中國。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120208

#美國
#商務部
#法新社
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族