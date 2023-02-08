進口增加 美2022年貿易赤字創新高

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國政府今天公布的數據顯示，受到進口激增和支出強勁影響，儘管12月赤字擴大低於預期，但2022年全年貿易逆差創下空前紀錄。

法新社報導，商務部數據顯示，2022年貿易逆差比2021年再擴大1030億美元，來到9481億美元，這是因為從原油到藥品與居家用品等消費品的進口激增。

根據美國政府數據，這是1960年以來的最大赤字。

分析師指出，貿易一直是過去1年國內生產毛額（GDP）成長的浮動因子，在2022年的前幾個月使GDP成長陷入停滯，但後來又提供了推動力。

商務部表示，12月貿易逆差擴大64億美元至674億美元。

美國去年11月到12月進口增加42億美元，達到3176億美元，原因是手機和其他居家用品以及汽車等消費品的支出增加；12月出口下滑22億美元，來到2502億美元，受工業供應物料等出口減少所累。

美國2022年與中國的貿易逆差擴增294億美元，來到3829億美元。2022年也是美國自2019年以來從歐洲聯盟（EU）進口的貨品首度多於中國。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120208