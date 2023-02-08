澤倫斯基抵英訪問 英國將訓練烏飛官操作北約戰機

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烏克蘭總統澤倫斯基（右）8日抵達英國訪問，是俄烏戰爭去年2月爆發後首次。首相蘇納克（左）親自前往迎接。英國並將訓練烏克蘭空軍飛官操作北大西洋公約組織規格先進戰機。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 112年2月8日

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（中央社記者陳韻聿倫敦8日專電）英國首相府表示，烏克蘭總統澤倫斯基今天抵達英國展開訪問行程，是俄烏戰爭去年2月爆發後首次。此外，英國宣布擴大對烏克蘭武裝部隊的訓練計畫，納入烏克蘭空軍飛官和陸戰隊，預計「即刻啟動」。

首相府指出，訓練目標為確保烏克蘭飛官未來能駕馭北大西洋公約組織（NATO）規格的先進戰機；英國將與國際盟友協調合作，致力滿足烏克蘭的防衛需求。

儘管英國政府近日曾數次表示，暫不考慮提供烏方先進戰機，理由包括訓練期過長，今天宣布的新計畫目標顯示，烏方仍有可能在近期取得所需戰機，為反攻添力。

值得注意的是，首相府提到，首相蘇納克（Rishi Sunak）將提議向烏克蘭供應「較長程」的打擊能力，以破壞俄軍對烏克蘭平民和關鍵基礎設施的攻擊行動，並「減輕烏克蘭前線的壓力」。

英國國防部官員1月下旬曾以書面回應國會議員詢問表示，英國「並未排除」提供烏克蘭足以摧毀俄羅斯境內飛彈系統的「較長程武器」，以對抗俄羅斯對烏克蘭平民設施的大規模無差別攻擊。

英國是第一個向烏克蘭供應西方主戰坦克的國家，並於去年夏季率先在本國境內獨立啟動烏克蘭志願兵與武裝部隊培訓計畫Operation Interflex，後續有加拿大、紐西蘭、芬蘭、瑞典、立陶宛、澳洲等其他國家加入。

Operation Interflex聚焦陸戰，首相府今天宣布，英國將擴大訓練計畫至海、空域，為烏克蘭培訓戰機飛官和陸戰隊員，且這是獨立於Operation Interflex之外的計畫、不占用原計畫員額，是「對烏克蘭長期軍事投資的一部分」。

近6個月以來，Operation Interflex已培訓約1萬名原本缺乏或毫無軍事經驗的烏克蘭戰士，今年的目標拉升為培訓2萬人。

首相府指出，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上午將與蘇納克會晤，稍晚將前往位於英格蘭的訓練場，視察在英國境內受訓的烏克蘭武裝部隊成員，包括1月底抵英受訓操作英國主戰坦克（Main Battle Tank，MBT）「挑戰者2型」（Challenger 2）的人員。

蘇納克將與澤倫斯基商議英國雙管齊下對烏克蘭擴大軍援的方案：短期內加速供應軍備，並輔以長期投資。英方並將表達支持烏方尋求符合正義、公正原則的長期和平解決方案。

根據首相府的資料，澤倫斯基將與英方國防、安全單位首長會晤，包括國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將、空軍參謀長威格斯頓（Mike Wigston）上將。

除了與首相和高階官員會晤，澤倫斯基今天還會在英國國會發表演說。他去年3月曾透過視訊向英國國會發表即席演說，當時創下外國元首在英國國會下議院院會議場發表演說先例。

英國今天也將宣布新一輪制裁，將納入協助俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）累積個人財富的人士，以及從侵略戰爭獲利的企業。（編輯：黃自強）1120208