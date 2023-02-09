美將領：中國陸基洲際飛彈發射器數量已超越美國

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（中央社8日華盛頓綜合外電報導）美國督導核武的戰略司令部司令柯頓（Anthony Cotton）致函國會表示，截至2022年10月，中國陸基固定與機動洲際彈道飛彈發射器數量已超越美國。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，但柯頓在信中表示，中國的洲際彈道飛彈或核彈頭數目沒有比美國多。

參眾兩院軍事委員會的共和黨領袖在一份聯合聲明中說，這封信是對美國的一記警鐘，「中國核武現代化的速度比多數人預期要快，這絕非輕描淡寫。我們要即刻調整核武態勢以阻止俄羅斯和中國，意即我們得有更多的數量與新的能力」。

雖然美國的核武庫仍遠超過中國，但中國在核武現代化及能力上的提升，已引起議員警惕與美國軍事將領注意。

這封信的披露正值美中關係緊張之際。美軍4日在大西洋上空擊落疑似中國的監視氣球，氣球事件導致美國國務卿布林肯（Antony Blinken）推遲原訂的北京之行，聲稱氣球出現在美國本土「明顯侵犯美國主權與國際法」。中國則定調氣球進入美國「純屬意外」，表示保留「採取進一步必要反應的權利」。

洲際彈道飛彈是美國「核三位一體」（Nuclear triad，陸基、海基、空基核武投射）的主力。根據美國國防部資料，美軍陸基核武分別配置在400個強化的地下發射井，另有50個發射井雖無飛彈，但隨時可以啟用。

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美國核武力量同時還包括超過12艘可發射洲際彈道飛彈的潛艦，以及具發射與投擲核彈能力的轟炸機隊。

美國庫存的核彈頭數目遠超過美國。根據美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）資料，美國2022年擁有超過5000個核彈頭，其中1644個已部署，中國最近才超過400個。不過美國國防部去年11月的報告指出，中國正加緊打造核武，如果保持這樣的速度，2035年時可能有約1500個核彈頭。1120209（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）