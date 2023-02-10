調查川普涉國會暴動案 特別檢察官傳彭斯作證

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國媒體今天報導，調查時任美國總統川普在2021年1月6日國會山莊暴動案所扮演角色的特別檢察官史密斯，已對前副總統彭斯（Mike Pence）發傳票要他作證。

美國司法部指派史密斯（Jack Smith）擔任特別檢察官，督導聯邦機構調查川普在國會暴動案中的角色，以及他對機密文件放在自家佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的處理方式。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，聯邦檢察官經與彭斯的法律團隊「協商數月後」發出傳票。

法新社報導，彭斯的證詞將有助於理解川普試圖阻擋認證拜登勝選的舉動。

當時彭斯主持認證拜登當選總統的國會聯席會議，川普公開施壓彭斯別認證選舉結果，但彭斯沒有按照他的要求行事。

彭斯曾譴責川普1月6日的行為「魯莽」，但此前不願回答調查國會襲擊案的眾議院特別調查委員會提問。

已表態捲土重來要角逐2024年白宮寶座的川普，可能會祭出行政特權試圖阻擋彭斯作證，如同他試圖阻止其他前任官員作證一樣。

彭斯據信也考慮參加2024年總統大選共和黨內初選提名，但尚未正式宣布參選。

史密斯將判定川普該否被起訴，至於會否起訴的決定權則在司法部長賈蘭德（Merrick Garland）手上。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1120210